Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lörzenbach: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Lörzenbach (ots)

Am Freitag (12.07.) gegen 22:45 Uhr ereignete sich auf der B38 in Fürth-Lörzenbach ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Im Bereich einer abknickenden Vorfahrtsstraße verlor der 31-jährige Fahrer eines schwarzen Audi A5 aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte im Kurvenbereich mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete der Unfallverursacher vom Tatort. Der 31-jährige Fahrer der Sattelzugmaschine erlitt leichte Verletzungen, welche durch einen hinzugezogenen Rettungswagen versorgt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 45.000 Euro, der Audi erlitt Totalschaden. Die B38 war während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten für circa drei Stunden gesperrt.

Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 7060.

Berichterstatter: Beckmann, PSt. Heppenheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell