Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Wald-Michelbach: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer

Zeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots)

Am Donnerstag (11.07.) gegen 10:20 Uhr ereignete sich in der Straße Wetzkeil auf Höhe der Hausnummer 44 ein Verkehrsunfall bei dem ein 44-jähriger Fahrradfahrer aus Wald-Michelbach auf bisher unbekannte Art und Weise zu Fall kam. Durch den Sturz wurde der Radfahrer schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 100,- EURO. Unklar ist derzeit, ob ein weiterer Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207/94050 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Bleiziffer, POK (PSt. Wald-Michelbach)

