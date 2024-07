Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Polizei überwacht Geschwindigkeit/Vier Fahrverbote drohen

Bensheim (ots)

Am Freitag (12.07.) überwachten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen auf der Bundesstraße 47, von Lorsch kommend in Richtung Bensheim, in der Zeit zwischen 8.45 und 12.00 Uhr die Geschwindigkeit. Maximal zulässig sind dort 80 km/h.

Insgesamt wurden 1615 Fahrzeuge von der Polizei gemessen. 131 Fahrerinnen und Fahrer waren insgesamt zu flott unterwegs. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer, der den Streckenabschnitt mit 130 "Sachen" befuhr. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.

Vier Verkehrsteilnehmer müssen sich nun auf ein Fahrverbot einstellen, weil sie mit mehr als 40 Stundenkilometern "geblitzt" wurden.

Bei zwei Geschwindigkeitsüberschreitungen hielten die Autofahrer zusätzlich ein Handy in der Hand, weswegen für sie noch einmal 100 Euro Bußgeld und ein Punkt fällig werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell