"Hallo Papa! Ich habe eine neue Handynummer - Bitte speicher sie ab. Ich brauche Hilfe..." - so ähnlich lautete der Beginn einer WhatsApp-Betrugsmasche, die in zwei Geldüberweisungen mündete und jetzt angezeigt wurde.

Kriminelle hatten den beliebten Messenger-Dienst "WhatsApp" genutzt und sich bei einem 62-Jährigen aus Darmstadt gemeldet. Die Betrüger gaben sich in der Nachricht als die vermeintliche Tochter des Mannes aus und gaukelten vor, dass das Smartphone in die Toilette gefallen sei. Damit erklärten sie die neue Handynummer und baten in der Folge um zwei dringende Überweisungen. Es folgten schließlich zwei Überweisungen über mehrere Hundert Euro. Erst Wochen später stellte der 62 Jahre alte Mann den Schwindel fest und erstattete Strafanzeige.

Vor diesem Hintergrund rät die Polizei:

- Kriminelle versuchen stets, Ihre Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft auszunutzen - Seien Sie demnach misstrauisch, insbesondere dann, wenn vermeintliche Notlagen und Geldforderungen ins Spiel kommen - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - Wenden Sie sich an Freunde, Bekannte oder Familienangehörige und überprüfen Sie, von wem die versendete Nachricht tatsächlich stammt - Speichern Sie unbekannte Nummern nicht automatisch ab, nur weil Ihnen vorgegaukelt wird, es handele sich um eine bekannte Person - Setzen Sie sich im Zweifel umgehend mit der Polizei in Verbindung

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell