POL-DA: Lampertheim-Hofheim: Jugendliche attackiert und bestohlen

Lampertheim (ots)

Zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche wurden am Donnerstagnachmittag (11.07.), gegen 14.45 Uhr, am Bahnhof von drei Unbekannten geschlagen und mit einem Schraubenzieher bedroht. Anschließend raubten die Kriminellen zunächst zwei Halsketten und eine Mütze. Schlussendlich flüchteten die Täter allerdings nur mit einer erbeuteten Kette vom Tatort zu Fuß in Richtung Park. Die Flüchtigen sind 14 bis 16 Jahre alt. Eine Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 35) unter der Telefonnummer 06252/7060.

