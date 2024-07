Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kriminelle haben es auf Kupferkabel abgesehen

Kripo prüft Tatzusammenhang

Darmstadt (ots)

Bislang noch unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum Freitag (12.7.) auf Kupferkabel abgesehen. Die Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und prüft einen Zusammenhang zwischen zwei Taten. Gegen 1.40 Uhr verschafften sich Kriminelle Zutritt zu einer Baustelle in der Frankfurter Landstraße und schnitten mehrere Kabel von einer dortigen Kabeltrommel. Ihre Beute im Wert von mehreren Hundert Euro legten sie zum Abtransport bereit. Scheinbar wurden sie jedoch bei ihrer Tat gestört, weshalb sie ohne Diebesgut das Weite suchten. Ebenfalls eine Baustelle, dieses Mal in der El-Lissitzky-Straße, suchten die Unbekannten gegen 3 Uhr heim. Auch bei dieses Tat verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Rohbau und kappten mehrere Kabel. Als ein Wachmann auf das kriminelle Treiben aufmerksam wurde, flüchteten die fünf bis sechs Täter vom Tatort. Laut Zeugenaussagen sollen sie Bauarbeiterkleidung getragen und in einem weißen Transporter geflohen sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief noch ohne Erfolg. Ob sie Beute gemacht haben, steht noch nicht abschließend fest. Hinweise nimmt das Kommissariat 43 der Kripo unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell