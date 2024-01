Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach/Weil am Rhein: Einbrüche in Wohnhäuser - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Bei der Polizei wurden über das vergangene lange Wochenende vier Wohnhäusereinbrüche in Lörrach und Weil am Rhein angezeigt.

Zwischen Freitag, 29.12.2023, 19.00 Uhr, und Samstag, 30.12.2023, 00:45 Uhr, waren Unbekannte über eine gekippte Balkontüre in die Erdgeschosswohnung eines Hauses in der Ringgasse in LÖ-Tumringen eingedrungen. Die Wohnung wurde durchwühlt, Wertgegenstände wie eine Uhr, ein Laptop und Bargeld wurden gestohlen. Auf der Flucht verloren der oder die Täter das Handy des Wohnungsinhabers und dessen Autoschlüssel. Der Diebstahlsschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Am Samstag, 30.12.2023, zwischen 16:30 Uhr und 21:15 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Stöckmattenstraße in LÖ-Haagen eingebrochen. Unbekannte hebelten ein Fenster im Hochparterre auf und gelangten so ins Haus. Sie stahlen Schmuck, Uhren und Kleidung im Wert von mehreren zehntausend Euro.

Am Samstag, 30.12.2023, zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr, war ein Haus in der Leimgrubenstraße in Weil am Rhein von einem Einbruch betroffen. Auch hier wurde ein Fenster aufgehebelt. Im Haus wurden Schränke und Kommoden durchwühlt. Ein Ehering wurde entwendet. Vermutlich über den Garten verließ die Täterschaft das Haus wieder.

Schon länger dürfte ein Einbruch in eine Wohnung in der Hiltelinger Straße in Weil am Rhein-Friedlingen zurückliegen. Die Tatzeit lag zwischen Dienstag, 12.12.2023, und Sonntag, 31.12.2023. In diesem Fall waren Unbekannten auf einen Balkon gestiegen und über eine Balkontüre gewaltsam eingedrungen. Hemden und eine Jacke kamen weg.

In allen Fällen bittet die Kriminalpolizei in Lörrach, Tel. 07621 176-0, um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise.

