POL-DA: Darmstadt: Berauscht und ohne Führerschein auf einem getunten Pedelec unterwegs

Darmstadt (ots) - Polizeikräfte des 1. Polizeireviers in Darmstadt nahmen am Donnerstagabend (11.7.) einen 46-Jährigen nach einem Fahrraddiebstahl auf frischer Tat fest. Gegen 21.30 Uhr alarmierte ein Anwohner aus der Bismarckstraße die Polizei und meldete eine verdächtige Person, die sich an einem dortigen Anwesen sowie an den Fahrrädern auffällig verhielt. Eine ...

mehr