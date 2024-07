Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Anzeige gegen 46-Jährigen

Darmstadt (ots)

Polizeikräfte des 1. Polizeireviers in Darmstadt nahmen am Donnerstagabend (11.7.) einen 46-Jährigen nach einem Fahrraddiebstahl auf frischer Tat fest. Gegen 21.30 Uhr alarmierte ein Anwohner aus der Bismarckstraße die Polizei und meldete eine verdächtige Person, die sich an einem dortigen Anwesen sowie an den Fahrrädern auffällig verhielt. Eine sofort herbeigeeilte Streife konnte den Beschriebenen mit einem Fahrrad noch im Nahbereich antreffen und kontrollieren. Gegenüber den Einsatzkräften räumte er ein, dass das Rad nicht seins sei. Er wurde festgenommen und das Fahrrad, ein Mountainbike der Marke Centurion, vorläufig sichergestellt. Ermittlungen ergaben, dass das Rad in der Bismarckstraße entwendet wurde. Der 46 Jahre alte Tatverdächtige aus Darmstadt muss sich jetzt in dem eingeleiteten Verfahren wegen des besonders schweren Falls des Fahrraddiebstahls strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell