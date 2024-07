Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Mehrfach negativ aufgefallen

18-Jähriger in Gewahrsam genommen

Reinheim (ots)

Am Mittwoch (10.7.) gegen 18:50 Uhr kam es in der Darmstädter Straße in Reinheim zu einem Vorfall, der zu einer Ingewahrsamnahme führte. Der Heranwachsende war bereits zuvor am selben Tag polizeilich im Rahmen einer Schlägerei in Erscheinung getreten. Später erfolgte eine weitere Meldung über lautstarkes Schreien und das Treten gegen Mülltonnen durch einen Nachbarn. Eine Streife konnte den 18-Jährigen schließlich in Reinheim lokalisieren. Bei der Festnahme leistete er Widerstand und bedrohte sowie beleidigte die Einsatzkräfte. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er ins Polizeigewahrsam gebracht.

Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung verantworten müssen.

