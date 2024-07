POL-DA: Rüsselsheim: 33-Jähriger von Unbekannten geschlagen und bestohlen

Lampertheim (ots) - Nach einem Badeunfall Montagabend (08.07.) in einem Badesee (wir haben berichtet), ist der Jugendliche in der Nacht zum Donnerstag (11.07.) in einem Krankenhaus verstorben. Der junge Mann war 17 Jahre alt und nicht, wie ursprünglich vermeldet, 16 Jahre alt. Der Jugendliche konnte zunächst reanimiert werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Kriminalpolizei hat die ...

mehr