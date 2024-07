Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Waldenserstraße war am Mittwoch (10.7.) im Fokus von Kriminellen. Zwischen 16.30 Uhr und 17.40 Uhr drangen die bislang noch unbekannten Täter durch die aufgehebelte Terrassentür in das Innere des Anwesens im Stadtteil Walldorf. Bei ihrem Beutezug entwendeten sie mehrere Hundert Euro Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kripo hat die Ermittlungen übernommen und hofft unter der Rufnummer 06142/696-0 auf Zeugenhinweise.

