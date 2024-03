Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Bewohner aus Brandwohnung gerettet

Lehrte (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr gegen 15:00 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Straße Am Wacholder in Lehrte alarmiert.

Die ersten eintreffenden Kräfte konnten eine Verrauchung aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss wahrnehmen. Während ein Trupp unter Atemschutz in die Brandwohnung vorging, wurde gemeinschaftlich mit der Polizei das Wohnhaus evakuiert und insgesamt 7 Personen ins Freie gebracht. Parallel dazu rettete der vorgehende Atemschutztrupp den Bewohner aus der Brandwohnung und übergab diesen anschließenden mit dem Verdacht einer Rauchgasinhalation dem Rettungsdienst. Da der eigentliche Brand bereits erloschen war, wurde das Brandgut von der Feuerwehr über einen Balkon ins Freie befördert und die Wohnung anschließend mittels einer Wärmebildkamera kontrolliert. Nach dem Belüften der Wohnung konnte der Einsatz gegen 16:00 Uhr beendet werden. Zu der Höhe des entstanden Sachschaden kann noch keine Auskunft gegeben werden.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Lehrte, Aligse und Steinwedel mit 6 Fahrzeugen und 48 Feuerwehrleuten, der Stadtbrandmeister, der Stadtpressesprecher, die Polizei und der Rettungsdienst.

