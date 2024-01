Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf - Unterbringungsbefehl nach versuchtem Tötungsdelikt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg:

(Bezug zur Presseinformation vom 27. Januar unter http://presseportal.de/blaulicht/pm/43648/5701073)

Die Staatsanwaltschaft Marburg führt ein Ermittlungsverfahren gegen einen 31-jährigen Mann wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Er befindet sich in einstweiliger Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Der Beschuldigte soll am 27. Januar 2024 gegen 03:00 Uhr einen 26 Jahre alten Mann im Bereich der Lahnwiesen in Marburg für diesen unerwartet mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Der Beschuldigte konnte durch die Polizei wenige Minuten nach der Tat vorläufig festgenommen werden, nachdem ihn Zeugen hatten festhalten können. Der 26-jährige Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er befindet sich außer Lebensgefahr. Das mutmaßliche Tatwerkzeug, ein Messer, wurde durch die Polizei sichergestellt.

Nach den ersten Ermittlungen ergaben sich deutliche Hinweise auf eine psychische Erkrankung des Beschuldigten. Er wurde am Sonntag, 28. Januar 2024, der zuständigen Bereitschaftsrichterin des Amtsgerichts Marburg vorgeführt. Diese ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg die einstweilige Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Die umfangreichen Ermittlungen zu dem genauen Tatablauf und zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Über diese Informationen hinausgehende Auskünfte erfolgen ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Tel. 06421/290 222.

Timo Ide, Staatsanwalt und Pressesprecher

Sabine Richter, Pressesprecherin

