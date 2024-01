POL-MR: Marburg- 26-Jähriger nach Auseinandersetzung schwerst verletzt

Marburg-Biedenkopf (ots) - Marburg- Kollekte geklaut Aus der Lutherischen Pfarrkirchengemeinde stahlen Unbekannte am Donnerstagnachmittag (25.01.2024) eine Truhe, in der die Kollekte gesammelt war. Eine Zeugin sprach die beiden Diebe um 15:40 Uhr in der Straße "Lutherischer Kirchhof" an. Sie hatte die Beiden beobachtet, als sie sich an der Truhe zu schaffen machten ...

