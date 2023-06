Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendieb mit Waffen erwischt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Ein Täter fiel am Mittwoch, 14.06.2023, bei einem Ladendiebstahl auf. Bei ihm fand man weiteres Diebesgut und Waffen.

Ein Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäftes an der Bahnhofstraße/ Stresemannstraße bemerkte gegen 14:00 Uhr in dem Geschäft einen verdächtigen Kunden mit einer Sporttasche. Er beobachtete den Mann, der von einer hochwertigen Herrenjacke das Etikett abtrennte, diese Jacke überstreifte und in Richtung Ausgang ging. Der Beobachter sprach den Dieb an, der vergeblich versuchte zu flüchten, und führte ihn in das Büro. In der Sporttasche des Täters fanden sich vier aus einem anderen Geschäft gestohlene hochpreisige Polohemden sowie eine Schreckschusswaffe.

Die Polizisten fanden bei der Durchsuchung des polizeibekannten 45-jährigen Bielefelders in seiner Hosentasche ein Messer. Sie nahmen den Täter vorläufig fest. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

