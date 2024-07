Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 20-Jähriger bei versuchtem Einbruch in KiTa auf frischer Tat ertappt

Darmstadt (ots)

Streifen des 1. Polizeireviers haben am frühen Donnerstagmorgen (11.7.) nach einem Zeugenhinweis einen 20 Jahre alten Tatverdächtigen auf frischer Tat ertappt. Gegen 3.20 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und meldeten einen möglichen Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Liebfrauenstraße. Umgehend wurden mehrere Streifen mit Unterstützung eines Diensthundes zur Örtlichkeit geschickt. Auf dem Gelände konnten die Polizeikräfte dann einen 20 Jahre alten Mann festnehmen. Bei seiner Durchsuchung stellten die Streifenteams Schraubenzieher und ein Einhandmesser sicher. Zudem wurden an einer Eingangstür sowie einem Fenster frische Aufbruchsspuren entdeckt. Der Mann aus Darmstadt stand unter Alkoholeinfluss und kam für weitere polizeiliche Maßnahmen mit auf die Wache. Hier leiteten die Polizeikräfte ein Verfahren ein. Der Festgenommene muss sich jetzt strafrechtlich verantworten. Ob er auch für einen gleichgelagerten Fall in der Emilstraße infrage kommt (wir haben berichtet), müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

