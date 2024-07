POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbruch in Kindertagesstätte gesucht

Bischofsheim (ots) - In der Nacht zum Dienstag (09.07.) verschafften sich Kriminelle Zugang in die Räumlichkeiten des Jobcenters in der Dresdener Straße. Sie drangen durch ein Fenster in das Gebäude ein und brachen in der Folge weitere Fenster und Türen des Gebäudes auf. Auf allen Etagen wurden beinahe alle Büroräume durchsucht. Ob und was gestohlen wurde, müssen nun die weiteren polizeilichen Ermittlungen zeigen. ...

mehr