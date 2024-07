Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Einbruch in Jobcenter/Zeugen gesucht

Bischofsheim (ots)

In der Nacht zum Dienstag (09.07.) verschafften sich Kriminelle Zugang in die Räumlichkeiten des Jobcenters in der Dresdener Straße. Sie drangen durch ein Fenster in das Gebäude ein und brachen in der Folge weitere Fenster und Türen des Gebäudes auf. Auf allen Etagen wurden beinahe alle Büroräume durchsucht. Ob und was gestohlen wurde, müssen nun die weiteren polizeilichen Ermittlungen zeigen. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die Unbekannten einen immensen Schaden von geschätzt mehreren zehntausend Euro.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell