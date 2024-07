Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in der Marburger Straße gesucht

Darmstadt (ots)

Am Freitag, den 05.07.2024 gegen 23:10 Uhr, kam es in der Marburger Straße in Darmstadt zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem PKW auf dem Gehweg zwischen einem geparkten Opel Corsa und einem geparktem 1er BMW hindurch und beschädigte diese, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000 EUR entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier in Darmstadt (06151-96941110) zu melden.

Berichterstatterin: Öztürk, PK-A'in

