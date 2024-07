Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lorsch: Geparktes Fahrzeug beschädigt und vom Unfallort geflüchtet.

Lorsch (ots)

Die Polizei in Heppenheim sucht nach einem Verkehrsunfall mögliche Zeugen. Im Zeitraum zwischen dem 29.06.24 und dem 08.07.2024 wurde ein grüner Opel Corsa durch einen Verkehrsunfall beschädigt. In dem genannten Zeitraum war das Fahrzeug in der Bismarckstraße, in Höhe der Hausnummer 38 geparkt. Das Fahrzeug wurde durch einen unbekannten Verursacher beschädigt. Der Schaden am Opel Corsa wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Heppenheim sucht in diesem Fall nach möglichen Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher / -in geben können und bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 06252 7060 bei der Polizei in Heppenheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell