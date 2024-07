Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfallflucht - Roter Opel am Waldfriedhof beschädigt

Darmstadt (ots)

Darmstadt (ots): Am Dienstagmorgen (09.07.), in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Waldfriedhofs in Darmstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein noch unbekanntes Fahrzeug einen geparkten, roten Opel und hinterließ einen Sachschaden von mindestens 3000 EURO. Ohne sich um seine Pflichten zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer 06151/969-41210 zu melden.

