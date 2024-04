Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere beschädigte Fahrzeuge nach Unfall, PM Nr. 2

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gestern gegen 13:15 Uhr fuhr ein 69-jähriger Transporter-Fahrer die B 291 aus Richtung Walldorf kommend entlang. Auf Höhe der Einmündung zur Hockenheimer Landstraße missachtete der Mann zunächst das Rotlicht einer Ampel, touchierte den Mast einer weiteren Ampel und überfuhr ein Verkehrsschild. Im weiteren Verlauf querte der Mann den Fuß- und Radweg, auf dem sich in nur geringer Entfernung zum vorbeifahrenden Transporter eine 41-jährige Fußgängerin befand. Die Frau wurde nicht verletzt. Nachdem der Transporter durch mehrere kleinere Gebüsche fuhr, kollidierte der Transporter mit einem zu diesem Zeitpunkt auf dem Supermarkt ausparkenden VW eines 60-Jährigen. Der 60-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der VW wurde durch den Aufprall gegen einen weiteren geparkten Dacia geschoben, wonach der Transporter letztendlich zum Stehen kam. Der Fahrer des Transporters zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste ebenfalls durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde, da der Verdacht besteht, dass die Einnahme von Medikamenten unfallursächlich gewesen sein könnte. Die Ermittlungen dauern an. Der beschädigte Transporter musste abgeschleppt werden. Insgesamt wird der Sachschaden auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

