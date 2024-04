Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zwei Verletzte nach Unfall in einer Waschanlage

Mannheim (ots)

Am Montag fuhr ein 83-Jähriger mit seinem Audi in eine Autowaschanlage in der Möhlstraße. Nach ersten Erkenntnissen drückte der Senior um kurz nach 9 Uhr mutmaßlich aufgrund eines Bedienfehlers unbeabsichtigt das Gaspedal durch, sodass sein Auto plötzlich beschleunigte und auf einen in der Waschstraße stehenden Mercedes prallte. Ein 29-Jähriger, der zu diesem Zeitpunkt hinter dem Mercedes stand, um das Fahrzeug mit einer Waschlanze abzustrahlen, wurde von dem Mercedes erfasst und zu Boden geschleudert. Anschließend rollte der Audi des 83-Jährigen über den linken Unterschenkel des noch am Boden liegenden 29-Jährigen. Dabei zog sich der jüngere Mann eine Verletzung zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der Audi indes fuhr noch einige Meter weiter, bevor er schließlich mit einer Schutzplanke innerhalb der Waschanlage kollidierte und so zum Halten kam. Durch den Unfall verletzte sich der Senior leicht. Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Der verunfallte Audi musste abgeschleppte werden.

Der 83-Jährige muss sich nun wegen einer fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell