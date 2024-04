Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Brandgeschehen in der Innenstadt - PM Nr. 3

Heidelberg (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 17:10 Uhr zu einem Brand in einem Durchgang zwischen der Poststraße und Kurfürsten-Anlage, durch den glücklicherweise niemand verletzt worden ist. Das Feuer konnte schnell durch die alarmierte Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet ein Müllcontainer sowie umliegende Gegenstände in Brand. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Fassaden der angrenzenden Gebäude wurden durch das Feuer stark beschädigt. An den Gebäuden entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. Ein im betroffenen Durchgang abgestellter Opel wurde ebenfalls durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen und an ihm entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell