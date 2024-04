Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Kioskeinbruch in Fressgasse fehlgeschlagen

Mannheim (ots)

Am heutigen Dienstag gegen 04:15 Uhr versuchte nach ersten Erkenntnissen ein 23-Jähriger in ein Kiosk in der Fressgasse einzubrechen. Dazu warf er einen Blumenkübel in die Schaufensterscheibe. Offenbar aufgrund seiner starken Alkoholisierung gelang es ihm aber nicht in den Kiosk einzusteigen. Der Besitzer des Kiosks wurde durch seine Alarmanlage über den Vorfall in Kenntnis gesetzt, welcher umgehen die Polizei informierte. Noch in Tatortnähe konnte dann der Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn wird nun wegen Verdachts des Einbruchs ermittelt. Der Sachschaden an der Schaufensterscheibe beträgt etwa 1.000 Euro.

