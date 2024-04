POL-MA: Heidelberg/A5: Auffahrunfall mit drei Beteiligten // Pressemitteilung Nr.1

Baiertal / RNK (ots) - Die durchgeführten Suchmaßnahmen nach einer 71-Jährigen Vermissten in Baiertal, konnten am gestrigen Abend um 22.00 Uhr beendet werden, nachdem die Vermisste eigenständig zurückgekehrt war. Neben einem Polizeihubschrauber war auch ein Suchhund im Einsatz. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Thomas Schwemmle PvD Telefon: 0621 ...

