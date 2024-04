POL-MA: Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Unwetter führt zu einer Vielzahl von Einsätzen - PM Nr. 1

Heidelberg (ots) - Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es in einem Durchgang zum Brand eines Müllcontainers sowie der umliegenden Gegenstände. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr zügig gelöscht werden. Die Einsatzmaßnahmen dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Leon Handwerker Telefon: 0621 174-1111 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de ...

mehr