Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kellereinbrüche

Northeim (ots)

Northeim, Fliederstraße, Montag, 12.02.2024, 08.00 Uhr bis Donnerstag, 16.02.2024, 17.20 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Fünf Kellerräume geöffnet.

Im Zeitraum von Montag ca. 08.00 Uhr bis Donnerstag ca. 17.20 Uhr konnten unbekannte Personen in fünf Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus in der Fliederstraße in Northeim einbrechen.

Die Personen öffneten gewaltsam die Vorhängeschlösser und begaben sich anschließend in die einzelnen Räume. Am gestrigen Tag waren nicht alle Geschädigten anzutreffen, weshalb bisher nur ein Koffer mit Frisierutensilien im Wert von ca. 200 Euro als Diebesgut feststeht. Zudem wird von einem Sachschaden von ca. 100 Euro ausgegangen.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell