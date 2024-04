Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Angeblicher Wasserwerkhandwerker nutzt Gutgläubigkeit aus - Zeugen gesucht

Oftersheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagvormittag gegen 10:40 Uhr verschaffte sich zunächst ein bislang unbekannter Täter unter dem Vorwand, ein angeblicher Wasserwerker zu sein, Zutritt in die Wohnung eines Seniors im Hardtwaldring. Beide gingen zusammen in das Badezimmer, wobei der Täter vortäuschte, den Wasserdurchlauf prüfen zu müssen, in dem er die Wasserhähne betätigte. Ein zweiter, ebenfalls unbekannter Täter, nutze derweil die Gelegenheit, um ebenfalls die Wohnung zu betreten. Während der eine den Senior im Badezimmer ablenkte, machte sich der zweite Täter auf die Suche nach Wertgegenständen.

Zwar schöpfte der Senior Verdacht und wollte das Bad verlassen, wurde aber vom Täter zurückgestoßen. Dadurch stieß der Senior gegen das Badmobiliar und verletzte sich leicht. Ein zweiter Versuch, das Badezimmer zu verlassen, glückte dem Senior und er konnte noch erkennen, wie der zweite Täter die Wohnung fluchtartig verließ. Mutig stellte sich der Senior dem noch in der Wohnung befindlichen Täter in den Weg und alarmierte die Polizei. Dieser allerdings griff den Senior erneut an, indem er ihn zur Seite stieß und so ebenfalls flüchten konnte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos.

In Nachgang stellte der Senior fest, dass die Unbekannten Bargeld in Höhe von circa 300 Euro entwendeten.

Der Täter im Badezimmer wird wie folgt beschrieben:

männlich, circa 170 bis 175 cm groß, schlanke Statur. Er trug einen Oberlippenbart, kurze schwarze Haare, einen hellblauen Kapuzenpullover, eine Jeans und blau-weiße Sportschuhe.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell