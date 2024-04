POL-MA: Heidelberg: E-Bike vor Gerichtsgebäude entwendet - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es gegen 17:10 Uhr zu einem Brand in einem Durchgang zwischen der Poststraße und Kurfürsten-Anlage, durch den glücklicherweise niemand verletzt worden ist. Das Feuer konnte schnell durch die alarmierte Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet ein Müllcontainer sowie umliegende Gegenstände in Brand. Die ...

