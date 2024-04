Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: B36 - Mannheim: 5.000 Euro Sachschaden nach Kollision mit Reh

B36 - Mannheim (ots)

Als in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 02:10 Uhr ein 39-jähriger Skoda-Fahrer auf der B36 in Fahrtrichtung Mannheim-Neckarau unterwegs war, querte etwa auf Höhe der Feuerwache Süd überraschend ein Reh die Fahrbahn. Einen Zusammenstoß konnte der Autofahrer nicht mehr rechtzeitig verhindern und kollidierte mit dem Reh. Der Pkw wurde durch den Unfall im Frontbereich beschädigt. Der entstandene Sachschaden auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Das Tier erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

