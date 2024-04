Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Anfahrmanöver endet im Unfall

Heidelberg (ots)

Am Montag musste ein 73-Jähriger feststellen, dass sich sein Mercedes nicht mehr ansprang, weshalb er das Auto an der abschüssigen Straße anrollen lassen wollte. Als er um kurz nach 17 Uhr an der Straße "Am Büchsenackerhang" die Handbremse des Autos löste, bemerkte der Mann nach kurz Zeit, dass sich der Mercedes trotz des Anfahrmanövers nicht starten ließ. Durch das starke Gefälle der Straße nahm das Auto rasch an Fahrt auf. Auf Grund der fehlenden Unterstützung bei der Bremskraft und der Lenkung verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. So prallte der Mercedes im Köpfelweg gegen eine Hauswand, wodurch sich der 73-Jährige leicht verletzte. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden und auch die Hauswand wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die genaue Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt.

