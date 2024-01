Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von E-Scooter in Schweich

Schweich (ots)

Am Montag, 15.01.2024 in der Zeit von 07:10 Uhr bis 13:30 Uhr wurde am Bahnhof in Schweich ein E-Scooter entwendet. Der E-Scooter wurde vom Eigentümer mittels Schloss an einen dortigen Fahrradständer gekettet, um ihn vor dem Diebstahl zu schützen. Demnach müsste der Täter das Schloss womöglich mittels Seitenschneider durchtrennt haben, um den E-Scooter zu entwenden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502/91570 in Verbindung zu setzen.

