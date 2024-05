Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus in Kirchhörde

Küchenbrand verläuft glimpflich

Dortmund (ots)

Um kurz vor 13 Uhr ging über die Notrufleitung die Meldung eines Küchenbrandes bei der Feuerwehr ein. Da nicht sicher war, ob Personen im Gebäude gefährdet sind, wurden zwei Löschzüge und mehrere Rettungsdienstfahrzeuge entsandt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwache 4 drang Rauch aus einem Fenster im Erdgeschoss. Die Mieterin der Brandwohnung hatte das Gebäude unverletzt verlassen. Da sie nach dem sie das Feuer in der Küche bemerkt hat, umgehend die Zimmer und Wohnungstür geschlossen hatte, blieb der Schaden auf die Küche begrenzt und das restliche Gebäude blieb rauchfrei. Durch den sofort eingesetzten Angriffstrupp mit umluftunabhängigem Atemschutz wurde umgehend die Brandbekämpfung und Kontrolle der Wohnung eingeleitet. Nachdem der Brand in der Küche abgelöscht war, konnten die Räumlichkeiten mit einem Hochleistungslüfter weiter entraucht werden. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte Wohnung an die Bewohnerin übergeben werden.

Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt.

Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Feuerwache 4 und des Rettungsdienstes.

