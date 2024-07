Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Waffe entpuppt sich als Softair

Alkoholisierter 23-Jähriger leistet Widerstand

Dieburg (ots)

Ein 23 Jahre alter Mann muss sich nach seiner Festnahme am Mittwochabend (10.7.) unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie des Verdachts des Widerstands strafrechtlich verantworten. Im Bereich des Fuchsbergs hatten Zeugen gegen 19.20 Uhr eine Person bemerkt, die laut erster Wahrnehmung mit einer Handfeuerwaffe im Hosenbund in Richtung Bahnhof lief. Streifen der Polizeistation Dieburg konnten die beschriebene Person schließlich im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung im Bereich eines dortigen Restaurants festnehmen. Bei der Durchsuchung des 23-Jährigen stellten die Streifenteams eine Softair sicher. Bereits bei der Festnahme leistete der Mann aus Groß-Zimmern Widerstand, was sich auch auf der Wache fortsetzte. Hier trat und schlug er in Richtung der eingesetzten Polizeikräfte und traf einen Beamten am Bein. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Der Tatverdächtige kam in eine Gewahrsamszelle.

