POL-NI: Steyerberg- Verkehrsunfallflucht mit 20.000 Euro Sachschaden

Steyerberg (ots)

(Oth) Am Dienstag, den 02.07.2024, ereignete sich gegen 13:25 Uhr ein Verkehrsunfall in 31595 Steyerberg in der Ortsdurchfahrt Wellie. Ein bislang unbekannter, silberner PKW befuhr die Ortsdurchfahrt in Fahrtrichtung Liebenau. Hier kam der unbekannte Fahrzeugführer in den Gegenverkehr und kollidierte beinahe mit einem entgegenkommenden 60-Jährigen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste der Uchter mit seinem Fahrzeuggespann der Straßenmeisterei nach rechts ausweichen. Hierbei kollidierte er mit einem Straßenbaum.

An dem Fahrzeuggespann und dem Baum entstand ein erheblicher Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter 05761-9020-0 zu melden.

