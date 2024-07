Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Parkrempler auf dem Parkplatz in der Wallstraße

Rinteln (ots)

(me) Am Freitag, 28.06.2024, gegen 09:38 Uhr, stellte eine Anwohnerin aus Rinteln ihren schwarzen SUV vorwärts eingeparkt in einer der Parkbuchten ab. Zu diesem Zeitpunkt habe links ein weißer Kleinwagen in der Parkbucht daneben geparkt. Bei Rückkehr gegen 10 Uhr sei der weiße Kleinwagen weggewesen. Beim Ausparken des weißen Kleinwagens wurde der Stoßfänger des SUV links hinten zerkratzt. Weiße Anhaftungen von Fremdlack wurden am SUV festgestellt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln unter 05751/9646-0 in Verbindung zu setzen.

