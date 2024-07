POL-NI: Rinteln - Trunkenheit im Verkehr

Apelern (ots) - (ste) Am 30.06.2024 gegen 21:00 Uhr missachtet ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf der Hauptstraße in Apelern mit seinem Pkw die Vorfahrt eines bislang unbekannten Fahrzeuges, versucht sich daraufhin dem Anhaltesignal des Funkstreifenwagen mit Erreichen einer höchstmöglichen Geschwindigkeit zu entziehen und gefährdet dabei mindestens vier bislang unbekannte Fußgänger in der Straße Am Riesbach. Der PKW befährt die Straße innerorts mit stark ...

mehr