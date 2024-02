POL-MG: Limitenstraße: 31-Jähriger mit Bierflasche verletzt

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Heppendorfstraße Bargeld gestohlen. An der Vierhausstraße gab es ebenfalls einen Einbruch. Dort entwendeten die Täter neben Bargeld auch elektronische Geräte. Am Montagmittag, 12. Februar, rückten Ermittler der Kriminalpolizei zu einem Tatort an der Heppendorfstraße aus, nachdem Anwohner einen Einbruch in ihre Wohnung ...

