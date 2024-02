Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbrüche in Bonnenbroich und Rheydt

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Heppendorfstraße Bargeld gestohlen. An der Vierhausstraße gab es ebenfalls einen Einbruch. Dort entwendeten die Täter neben Bargeld auch elektronische Geräte.

Am Montagmittag, 12. Februar, rückten Ermittler der Kriminalpolizei zu einem Tatort an der Heppendorfstraße aus, nachdem Anwohner einen Einbruch in ihre Wohnung gemeldet hatten. Die Beamten stellten Beschädigungen an der Wohnungstür fest. Augenscheinlich hatten sich die Täter hier gewaltsam Zutritt verschafft. Nach Angaben der Mieter wurde eine größere Summe Bargeld entwendet. Die Tat ereignete sich vermutlich zwischen 16.15 Uhr am Sonntag, 11. Februar und 0.20 Uhr an Rosenmontag.

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 13. Februar, meldete ein Anwohner an der Vierhausstraße in Rheydt-Mitte ebenfalls einen Einbruch: Der Mann hatte gegen 0.40 Uhr verdächtige Geräusche auf dem Hausflur gehört. Als er nachschaute, stand die Haustür offen und neben Bargeld fehlten ein Laptop und ein Paar Kopfhörer. Das hinzugerufene Streifenteam stellte Beschädigungen an der Tür fest. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Wohnungseinbruchdiebstahls. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt sie unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (et)

