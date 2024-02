POL-MG: Diebstahl aus Fahrzeug: Täter stiehlt Werkzeug

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben am Wochenende an zwei Tatorten im Stadtgebiet Fahrzeuge entwendet. Am Freitag, 9. Februar, stahlen sie zwischen 7.20 Uhr und 15.45 Uhr an der Dorfbroicher Straße einen weißen Fiat 500. An der Trompeterallee im Stadtteil Wickrath erlangten sie einen Citroen Jumper. Diese Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitag, 9. Februar, 20.30 Uhr, und Samstag, 10. Februar, um 9 Uhr. ...

