POL-MG: Fahrzeugdiebstähle in Wickrath und Rheydt

Mönchengladbach (ots) - 1. Am Freitag, 09.02.2024, in der Zeit zwischen 18.30 und 23.25 Uhr, entwendeten unbekannte Täter Bargeld aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Am Landgericht. 2. Am Samstag, 10.02.2024, gegen 13.30 Uhr, wurde ein Einbruch in ein Mehrfamilienhaus auf der Sandradstraße angezeigt. Unbekannte hatten sich gewaltsam Zugang zu einer Wohnung verschafft und daraus eine Spielekonsole entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den ...

