Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zwei schwer Verletzte bei Verkehrsunfall auf der St.-Töniser Straße

Gutenbergstraße

Krefeld (ots)

Am Samstag, den 02.03.2024, gegen 11:00 Uhr befuhr ein 60-jähriger Krefelder mit seiner 58-jährigen Beifahrerin auf einem Kleinkraftrad die St. Töniser Straße in Richtung Innenstadt. Im Bereich der Kreuzung St. Töniser Straße / Gutenbergstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw, der von der Innenstadt kommend, die St.-Töniser Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts befuhr und nach links auf die Gutenbergstraße abbog. Durch den Verkehrsunfall wurden sowohl der Fahrzeugführer des Kleinkraftrades, als auch dessen Beifahrerin schwer verletzt. Beide wurden jeweils zur stationären Behandlung in ein Krefelder Krankenhaus gebracht. Der Fahrzeugführer des Pkw, ein 71-jähriger Duisburger blieb unverletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme (bis ca. 14:30 Uhr) unterstützt durch ein Unfallaufnahmeteam, kam es im Bereich des Verkehrsknotenpunkts zu Verkehrsstörungen.

(40)

