POL-HAM: Verkehrsbeeinträchtigungen nach Unfall auf Werler Straße

Hamm-Uentrop (ots) - Schwerverletzt kam ein 75-jähriger Pedelec-Fahrer aus Hamm nach einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Ludwig-Teleky-Straße und dem St. Georgs-Platz am Montag, 29. April, gegen 14.10 Uhr, in ein Hammer Krankenhaus. Der Pedelec-Fahrer war mit seinem Rad in Richtung Innenstadt unterwegs als es im Einmündungsbereich zu einem Zusammenstoß mit VW eines 56-Jährigen aus Ahlen kam. Der Ahlener ...

