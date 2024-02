Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Geparkter Dacia Lodgy beschädigt

Geldern (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte in der Zeit zwischen Donnerstag (22. Februar 2024), 15:00 Uhr, und Freitag, 08:20 Uhr, einen geparkten Dacia. Das Auto parkte auf der Breslauer Straße zwischen dem Buchenweg und der Birkenallee in einer Parkbucht, als der Unbekannte das Heck des Dacia beschädigte. Anschließend verließ der Fahrer unerlaubt die Unfallstelle. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell