Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Polizei unterbindet Fahrt ohne Fahrerlaubnis

Speyer (ots)

Am 05.03.2023 gegen 18:20 Uhr endeckten Polizeibeamte einen Audi mit auswärtigem Kennzeichen, der auf dem Feldweg zwischen der Heinrich-Heine-Straße in Speyer und der Maxburgstraße in Dudenhofen fuhr. Die Polizeistreife hielt den PKW zur Ahndung des bestehenden Durchfahrtverbotes an. Der PKW hielt daraufhin an und die aufmerksamen Polizeibeamten konnten beobachten, wie die Fahrerin mit dem Beifahrer die Sitzposition tauschte, ohne das Fahrzeug zu verlassen. Der 19-jährigen Fahrerin aus dem südpfälzischen Raum gelang es jedoch nicht, die Beamten über ihre Fahrereigenschaft zu täuschen. Wie sich herausstellte, konnte sie keinen Führerschein vorweisen. Da ihr der 20-jährige Fahrzeughalter trotzdem die Fahrt erlaubte, leiteten die Beamten auch gegen ihn ein Strafverfahren ein. Beide erwartet ein Strafverfahren wegen des Zulassens des bzw. des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell