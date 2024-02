Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar-Appeldorn - Schwerer Verkehrsunfall

22-jähriger Autofahrer prallt gegen Baum

Polizei sucht Zeugen

Kalkar-Appeldorn (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen (24. Februar 2024) gegen 05:00 Uhr auf der Appeldorner Straße sucht die Polizei einen Unfallzeugen. Ein 22-jähriger Mann aus Kalkar war mit seinem 1er BMW auf der Appeldorner Straße unterwegs, als er kurz vor dem Ortsausgang aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen einen Baum prallte und auf die gegenüberliegende Straßenseite ebenfalls gegen einen Baum geschleudert wurde. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei Eintreffen der Rettungskräfte befand sich ein Zeuge an der Unfallörtlichkeit, der sich aber vor Eintreffen der Polizei bereits in unbekannte Richtung entfernte hatte. Der Zeuge wird gebeten sich bei der Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040 zu melden. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell