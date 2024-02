Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen/ Zwei Fahrer mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Spezialklinik gebracht

Emmerich am Rhein (ots)

Am Montagmorgen (26. Februar 2024) gegen 07:45 Uhr kam es auf der s'-Heerenberger Straße (B 220) in Höhe des Kapellenberger Wegs zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der 18 Jahre alte Fahrer eines BMW war auf der s'-Heerenberger Straße in Richtung Niederlande unterwegs, als er aus bislang nicht bekannter Ursache nach links ausscherte und frontal mit einem gegenkommenden LKW zusammenstieß. Durch die Wucht des Unfalls wurden beide Fahrer in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der 59 Jahre alte niederländische Fahrer des LKW (Deventer NL) sowie der 18-jährige Kalkarer erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Der 18-Jährige wurde mittels Rettungshubschrauber, der 59-Jährige mittels Rettungswagen in eine Spezialklinik in den Niederlanden gebracht. Eine 27-jährige Frau aus Emmerich fuhr in ihrem VW unmittelbar hinter dem 18-Jährigen her, als es zum Unfall kam. Sie kollidierte ihrerseits mit BMW und kam rechts neben der Fahrbahn zum Stehen. Die Emmericherin verletzte sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Alle Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme wurde das VU-Team aus Kleve sowie ein Sachverständiger hinzugerufen. Die Benachrichtigung der Angehörigen des 18-Jährigen übernahm der polizeiliche Opferschutz. Die Polizei sperrt die B 220 zur Unfallaufnahme weiterhin ab. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell