Goch (ots) - Am Freitag (23. Februar 2024) kam es zwischen 17:30 Uhr und 21:30 Uhr an der Kalkarer Straße in Goch zu Einbruch. Der oder die Täter gelangten über ein Fenster, welches aufgehebelt wurde, in die Räumlichkeiten des Hauses und entwendeten eine schwarze Geldkassette mit einem niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in ...

